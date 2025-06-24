Иран официально подтвердил перемирие с Израилем
Власти Ирана официально подтвердили перемирие с Израилем
Фото - © Сгенерировано Freepik
Власти Ирана официально подтвердили достижение соглашения о прекращении огня с Израилем, сообщает газета «Известия».
Информация об этом была опубликована Советом безопасности Исламской Республики.
«Заявление Секретариата Высшего совета национальной безопасности о прекращении огня против сионистского врага и его злых сторонников», — приводит сообщение Совбеза Tasnim News Agency в Telegram-канале.
В заявлении также подчеркивается, что Иран готов решительно ответить на любую новую агрессию со стороны противника.
Ранее в тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о вступлении в силу договоренности о полном прекращении огня между Израилем и Ираном, призвав обе стороны к соблюдению перемирия.