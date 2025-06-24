Иран официально подтвердил перемирие с Израилем

сегодня в 13:17

Власти Ирана официально подтвердили достижение соглашения о прекращении огня с Израилем, сообщает газета «Известия» .

Информация об этом была опубликована Советом безопасности Исламской Республики.

«Заявление Секретариата Высшего совета национальной безопасности о прекращении огня против сионистского врага и его злых сторонников», — приводит сообщение Совбеза Tasnim News Agency в Telegram-канале.

В заявлении также подчеркивается, что Иран готов решительно ответить на любую новую агрессию со стороны противника.

Ранее в тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о вступлении в силу договоренности о полном прекращении огня между Израилем и Ираном, призвав обе стороны к соблюдению перемирия.