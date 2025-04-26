Bloomberg: США ограничили помощь Украине в сфере кибербезопасности

США расторгли или приостановили контракты со многими специалистами, оказывавшими техническую помощь по кибербезопасности на сотнях объектов по всей Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что за последние 5 лет Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более 200 млн долларов на содействие Украине в этой сфере. Как пишет издание, помощь также оказывали Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США.

Кроме того, часть компьютерного оборудования и ПО, которое планировалось доставить Украине, так и не было отправлено.

В начале февраля, президент США Дональд Трамп временно приостановил работу агентства, которое являлось крупным источником финансирования для международных организаций. Впоследствии представители американской администрации объявили о планах отменить 92% контрактов USAID и Госдепартамента на предоставление помощи зарубежным странам, что должно было позволить сберечь приблизительно 60 миллиардов долларов бюджетных средств.

Ранее США уже приостанавливали поставки военной помощи Украине. Соответствующую информацию Пентагон подтверждал в марте 2025 года.

Позднее Белый дом прокомментировал ситуацию, отметив, что приостановка военной помощи нужна была для ее пересмотра.