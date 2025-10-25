сегодня в 09:47

Bloomberg: Рубио повлиял на действия Трампа по отношению к России

Решения американского лидера Дональда Трампа об отмене саммита в Венгрии и введение новых санкций против России произошли под влиянием госсекретаря США Марко Рубио, сообщает ИА «Регнум» .

Как пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, внезапная смена курса Штатов в отношении России — это следствие оценки Рубио, который является давним ястребом по вопросам Москвы.

На днях США ввели новые санкции против РФ. Белый дом надеется, что новые ограничительные меры нанесут вред Москве.

При этом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что не планирует просить США о смягчении санкций в ходе текущих переговоров. Он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 25 октября.

