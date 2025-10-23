Белый дом надеется на нанесение вреда Москве новыми санкциями США

США ввели новые санкции против России и теперь надеются, что новые ограничительные меры нанесут вред Москве. Об этом сообщили в Белом доме, пишет РИА Новости .

О том, что Вашингтон готовит масштабный пакет санкций против России, 22 октября заявил министр финансов США Скотт Бессент. Теперь Штаты надеются, что принятые меры смогут оказать давление на Москву.

Также в Белом доме прокомментировали решение американского президента Дональда Трампа отменить саммит с российским лидером Владимиром Путиным в Брюсселе. Администрация американского лидера считает, что в будущем встреча Трампа и Путина все еще возможна, однако она должна состояться в момент, когда даст «ощутимый позитивный результат».

Ранее Путин прокомментировал отмену встречи с Трампом. По его словам, провести саммит в условиях плохой подготовки было бы ошибкой.

В настоящее время весь мир замер в ожидании выступления Трампа, которое запланировано на 22:00 по московскому времени. О чем именно будет идти речь, не сообщается.

