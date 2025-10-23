Белый дом анонсировал выступление Трампа 23 октября

Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила о предстоящем заявлении лидера США, которое он сделает в середине дня 23 октября по местному времени, пишет РИА Новости .

Согласно опубликованному Белым домом графику американского лидера, Трамп выступит с неким заявлением, тема которого пока остается неизвестной.

«Президент сделает объявление в 3 часа пополудни (22:00 мск — ред.)», — указано в плане Трампа.

Также известно, что в 20:00 по московскому времени в четверг запланирован брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции в отношении России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию, заявив, что Трамп встал на тропу войны с Москвой. Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон все еще желает провести встречу с РФ.

