сегодня в 07:28

Рубио: у США до сих пор есть желание провести встречу с РФ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сказал, что США все еще желают провести встречу с РФ. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что заставило американского президента изменить позицию по поводу проведения саммита с Россией в венгерском Будапеште, сообщает РИА Новости .

«Мы все еще хотим встретиться с русскими», — сказал госсекретарь США.

Ранее Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в венгерском Будапеште. Глава США подумал, что политикам не удастся добиться цели.

О планах Трампа и Путина стало известно после их телефонного разговора, который произошел 16 октября. Об этом рассказал американский президент.

