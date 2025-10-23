Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии
Американский президент Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, сообщает РИА Новости.
По его словам, у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужно цели.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно», — отметил он.
О том, что президенты России и США планируют встретиться в столице Венгрии, стало известно сразу после их телефонного разговора 16 октября — об этом в соцсети Truth Social объявил Трамп. А вот помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя беседу глав государств, сказал о Будапеште лишь как о возможном месте встречи.
На следующий день Путин обсудил организацию саммита с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, о котором российское внешнеполитическое ведомство отчиталось довольно размыто.