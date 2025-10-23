Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в венгерском Будапеште, введение санкций в отношении «Лукойла» и «Роснефти» показывают, что Соединенные Штаты — противник. «Разговорчивый американский миротворец» окончательно встал на тропу войны с РФ, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Хоть Дональд Трамп и не всегда выступает на стороне Украины, это уже его конфликт, а не экс-президента США Джо Байдена. На Западе будут уверять, что нынешний глава Соединенных Штатов не мог поступить по-другому, он поддавался давлению в конгрессе и так далее.

«Это не отменяет главного: принятые решения — это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — написал Медведев в своем Telegram-канале .

Однако в последних действиях президента США есть и положительный момент. Теперь ВС РФ смогут наносить удары по точкам на Украине, не обращая внимания на ненужные переговоры, добавил зампред Совбеза России.

