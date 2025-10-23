Путин: стало бы ошибкой провести саммит в Венгрии без подготовки

Президент России Владимир Путин заявил, что было бы ошибкой подойти к встрече с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом без подготовки. Саммит должен был пройти в венгерском Будапеште, сообщает РИА Новости .

Путин прокомментировал заявление Трампа о том, что он отменил встречу. Президент России сказал, что, скорее, ее просто перенесли.

По словам Путина, новые санкции США не окажут значительное влияние на экономическое самочувствие РФ. Их ввели, чтобы попытаться надавить на Россию.

Президент России подчеркнул, что ни одно уважающее себя государство ничего не делает под давлением.

