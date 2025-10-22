Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России
Министр финансов США Скотт Бессент заявил 22 октября о подготовке масштабного пакета ограничительных мер в отношении России. По его словам, санкции против Москвы будут значительно усилены, сообщает РИА Новости.
По словам Бессента, официальное объявление об ужесточении санкционного давления на Москву запланировано на вечер среды или утро четверга по американскому времени.
Выступая перед представителями прессы в резиденции президента, глава американского Минфина сообщил, что США намерены существенно расширить санкционное давление на российскую сторону.
Ранее сообщалось, что Бессент договорился с немецким коллегой о координации санкционной политики.
