Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России

сегодня в 23:01

Министр финансов США Скотт Бессент заявил 22 октября о подготовке масштабного пакета ограничительных мер в отношении России. По его словам, санкции против Москвы будут значительно усилены, сообщает РИА Новости .

По словам Бессента, официальное объявление об ужесточении санкционного давления на Москву запланировано на вечер среды или утро четверга по американскому времени.

Выступая перед представителями прессы в резиденции президента, глава американского Минфина сообщил, что США намерены существенно расширить санкционное давление на российскую сторону.

Ранее сообщалось, что Бессент договорился с немецким коллегой о координации санкционной политики.

