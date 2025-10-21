Бессент договорился с немецким коллегой о координации санкционной политики

сегодня в 03:17

США призвали Германию усилить санкционное давление на Россию и Иран

Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с главой Минфина Германии Ларсом Клингбайлем призвал европейских союзников активизировать давление на Россию и Иран в рамках политики «Большой семерки», сообщает РИА Новости .

Согласно распространенному заявлению американского ведомства, Бессент подчеркнул ожидание Вашингтона относительно усиления европейского вклада в санкционные меры против Москвы, а также выразил намерение ввести дополнительные ограничения против Тегерана совместно с Берлином и другими партнерами.

На встрече, состоявшейся на прошлой неделе, но официально анонсированной лишь в понедельник, также обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины со стороны ЕС.

Ранее сообщалось, что Вашингтон приостановил действия по разработке санкций против России.