Республиканцы в конгрессе отложили введение новых антироссийских санкций
В США приостановили рассмотрение нового пакета санкций против России
Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил о временной приостановке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, сообщает ТАСС.
По его словам, хотя санкции остаются «инструментом в арсенале президента» для давления на Москву, конгресс пока не будет продвигать этот документ.
Тьюн подчеркнул, что республиканцы координируют свои действия с Белым домом для выработки единой стратегии. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что конгресс не планирует принимать новые санкции без согласования с президентом Дональдом Трампом, которого охарактеризовал как «сильного лидера», способного урегулировать конфликт.
Ранее ЕС объявил об очередном пакете антироссийских санкций.