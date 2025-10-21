Республиканцы в конгрессе отложили введение новых антироссийских санкций

Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил о временной приостановке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, сообщает ТАСС .

По его словам, хотя санкции остаются «инструментом в арсенале президента» для давления на Москву, конгресс пока не будет продвигать этот документ.

Тьюн подчеркнул, что республиканцы координируют свои действия с Белым домом для выработки единой стратегии. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что конгресс не планирует принимать новые санкции без согласования с президентом Дональдом Трампом, которого охарактеризовал как «сильного лидера», способного урегулировать конфликт.

Ранее ЕС объявил об очередном пакете антироссийских санкций.