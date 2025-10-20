«Он не будет последним»: ЕС озвучил подробности 19 пакета санкций против России

Евросоюз намерен принять 19-й пакет антироссийских санкций уже на этой неделе, заявила глава Евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, эти ограничительные меры «не будут последними», и экономическое давление на Москву продолжится, сообщает «Коммерсант» .

«Сегодня министры также ясно дали понять, что после 19-го пакета мы должны работать над следующим пакетом», — заявила Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.

Политик добавила, что европейские союзники также широко поддержали идею использования арестованных активов России.

Ожидается, что новые европейские санкции против будут сфокусированы на топливно-энергетическом комплексе России. Евросоюз предлагал внести в черный список еще 118 танкеров, которые считают «связанными» с Россией, а также запретить сделки с «Роснефтью», «Газпром нефтью» и ввести другие ограничения.

