Спецпредставитель Кремля назвал санкции «не таким большим делом»

Дмитриев: Россия не будет просить США о смягчении санкций

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в интервью CNN заявил, что не планирует просить американскую сторону о смягчении санкций в ходе текущих переговоров, сообщает РИА Новости .

«Диалог важен, только через диалог можно разрешить конфликт. Думаю, важно понимать российскую позицию, российские обеспокоенности в сфере безопасности. Санкции не такое большое дело», — подчеркнул он.

По данным Axios, 25 октября Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, хотя в эфире Fox News российский представитель избегал конкретики, упомянув лишь о предстоящих переговорах с «некоторыми членами команды администрации Трампа».

Ранее Дмитриев уже заявлял о готовности Москвы к диалогу при условии учета ее интересов безопасности и критиковал попытки европейских стран сорвать российско-американские контакты.