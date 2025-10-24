Дмитриев заявил о попытках Европы сорвать российско-американский диалог
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ходе визита в США заявил о необходимости отказа Вашингтона от политики давления в диалоге с Москвой, сообщают «Ведомости».
По его словам, переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа были запланированы заранее и не отменены, несмотря на последние недружественные шаги американской стороны.
Дмитриев подчеркнул, что с Россией «не работает язык давления», и призвал американских партнеров не становиться «Байденами».
«Мы будем до американских коллег доносить, что нельзя становиться Байденами», — сказал спецпредставитель.
Особое внимание в переговорах уделено противодействию со стороны Великобритании и ЕС, которые, по оценке Дмитриева, систематически срывают мирные инициативы по Украине, создавая «образ России как врага» для отвлечения внимания от внутренних экономических проблем.
Спецпредставитель также предупредил, что санкции против российской нефти приведут лишь к росту цен на топливо в США, не нанеся существенного ущерба экономике РФ.