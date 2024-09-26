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Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для борьбы с «агрессией» Запада

Российский президент Владимир Путин дополняет ядерную доктрину, чтобы не допустить «агрессии» со стороны западных государств. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал Bloomberg.

Путин 25 сентября предупредил, что РФ может нанести ядерный удар при массированном старте средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники противника. Российский президент отметил, что решения будут приняты на основе новых угроз.

Ядерную доктрину РФ планируют улучшить. В документе рекомендовано уточнить название стран и военных блоков, в отношении которых Россия проводит политику атомного сдерживания.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обновление ядерной доктрины остудит пыл врагов России. Теперь страны будут думать о последствиях своих действий.