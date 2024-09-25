Медведев: обновление ядерной доктрины РФ остудит пыл ее врагов

Обновление ядерной доктрины России остудит пыл ее врагов и заставит их задуматься о последствиях, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Такими словами политик прокомментировал новую редакцию Основ госполитики в области ядерного сдерживания. По его словам, эти изменения стали «событием, которого ждали».

Медведев подчеркнул, что новые основания для применения ядерного оружия, такие как массированная воздушная атака, станут поводом призадуматься не только «неонацистскому режиму, но и всем врагам России». Он отметил, что речь идет о тех, кто толкает мир к ядерной катастрофе.

Политик отметил, что изменение нормативных условий использования Россией ядерной компоненты может «остудить пыл противников». При этом он добавил, что каждую ситуацию, дающую основание обратиться к ядерной защите, необходимо рассматривать в совокупности с другими факторами.

«Повод призадуматься всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», - заключил Медведев.

Ранее на заседании Совета Безопасности президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия рассмотрит ядерный удар в случае массированной воздушной атаки. Это произойдет, если самолеты противника пересекут российскую границу.