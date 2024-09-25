Россия рассмотрит ядерный удар в случае массированной воздушной атаки
Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия может рассмотреть возможность применения ядерного оружия как ответ на массированную воздушную атаку, пишет РИА Новости.
По словам российского лидера, такой сценарий возможен при условии, если будет получена достоверная информация о крупном старте средств воздушно-космического нападения, которые пересекли государственную границу.
Речь идет о самолетах, крылатых ракетах, беспилотниках и других летательных аппаратах.
Также президент обсудил и другие вопросы, связанные с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
Ранее Путин выступил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Во время мероприятия было обговорено уточнение определения условий применения ядерного оружия.