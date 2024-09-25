Россия рассмотрит ядерный удар в случае массированной воздушной атаки

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Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия может рассмотреть возможность применения ядерного оружия как ответ на массированную воздушную атаку, пишет РИА Новости .

По словам российского лидера, такой сценарий возможен при условии, если будет получена достоверная информация о крупном старте средств воздушно-космического нападения, которые пересекли государственную границу.

Речь идет о самолетах, крылатых ракетах, беспилотниках и других летательных аппаратах.

Также президент обсудил и другие вопросы, связанные с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

Ранее Путин выступил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Во время мероприятия было обговорено уточнение определения условий применения ядерного оружия.