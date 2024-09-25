Путин выступил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию

По его словам, ранее поступило предложение внести уточнить определения условий применения ядерного оружия.

«В проекте Основ (государственной политики РФ в области ядерного сдерживания — ред.) расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание», — отметил президент.

Также новые пункты были добавлены в перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

Путин обратил внимание на то, новая редакция документа предлагает рассматривать агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной страны как их совместное нападение на РФ.

Ранее стало известно, при каком сценарии РФ может применить ядерное оружие на Украине. Так, отставной полковник Виктор Баранец заявил, что Россия может воспользоваться им в ответ на появление войск НАТО на Украине.