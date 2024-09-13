Стало известно, при каком сценарии РФ может применить ядерное оружие на Украине

Баранец: ядерное оружие РФ может быть применено при появлении НАТО на Украине

Отставной полковник и обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец заявил, что Россия может рассмотреть возможность применения тактического ядерного оружия в ответ на появление войск НАТО на Украине, сообщает Инфо24 .

По словам Баранца, активизация войск Североатлантического альянса в этом регионе может привести к серьезной эскалации конфликта. Замминистра обороны России Александр Фомин ранее говорил, что страны НАТО планируют отправить свои войска на Украину с целью принуждения РФ к переговорам по условиям, выдвинутым Киевом.

Ухудшение положения украинских сил на поле боя может увеличить шансы на введение натовских войск на Украину, что приведет к конфликту, считает Баранец.

Офицер в отставке также отметил, что в случае выявления острого противостояния с применением обычного оружия Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия. Баранец считает, что такая возможность подробно прописана в обновленной ядерной доктрине страны.

Вместе с тем обозреватель выразил мнение, что стратегические ядерные силы РФ пока не планируется задействовать.