Bloomberg: ЕС в скором времени может начать переговоры о вступлении в него Киева
Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшие недели. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, сообщает ТАСС.
Руководство Европы решило, что Киев выполнил условия для запуска первого этапа переговоров. При этом конкретные сроки, когда начнутся обсуждения по поводу вступления Украины в ЕС, еще не раскрываются.
Украинский президент Владимир Зеленский не раз говорил, что Киев рассчитывает на полноценное членство в ЕС, отвергнув вариант ассоциированного статуса. При этом некоторые члены объединения высказывали сомнения по поводу приема Киева.
Так, еще недавно стало известно, что Франция, Германия, Нидерланды и Италия оказались противниками упрощенной процедуры вступления Украины в Евросоюз. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев «совершенно не готов к вступлению в Европейский союз».
