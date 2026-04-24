Bloomberg: ЕС в скором времени может начать переговоры о вступлении в него Киева

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшие недели. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, сообщает ТАСС .

Руководство Европы решило, что Киев выполнил условия для запуска первого этапа переговоров. При этом конкретные сроки, когда начнутся обсуждения по поводу вступления Украины в ЕС, еще не раскрываются.

Украинский президент Владимир Зеленский не раз говорил, что Киев рассчитывает на полноценное членство в ЕС, отвергнув вариант ассоциированного статуса. При этом некоторые члены объединения высказывали сомнения по поводу приема Киева.

Так, еще недавно стало известно, что Франция, Германия, Нидерланды и Италия оказались противниками упрощенной процедуры вступления Украины в Евросоюз. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев «совершенно не готов к вступлению в Европейский союз».

