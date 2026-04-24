В Мытищах 22 апреля прошла торжественная церемония вручения благодарностей губернатора

Благодарности получили представители культуры, промышленности и образования.

Награду вручили художественному руководителю Мытищинского театра кукол «Огниво» имени Станислава Железкина Алексею Гущуку. Он прошел путь от артиста-кукловода до руководителя театра и поставил ряд разноплановых спектаклей для детей и взрослых.

Также отметили слесаря механосборочных работ 5 разряда ООО «ТРАКС» Андрея Демкина. В Московской области он работает 40 лет, из них 37 — в машиностроении. Специалист владеет навыками сборки сложных климатических систем, участвует в оптимизации производственных процессов и передает опыт молодым сотрудникам.

Благодарность получила старший воспитатель Многопрофильной лингвистической гимназии № 33 Ольга Лихачева. Под ее руководством в дошкольном отделении реализуются проект «Наставничество» и региональная инновационная площадка «Предшкола: стандарт детского сада».

«Гордость Мытищ — это люди, которые своим трудом делают округ лучше», — подчеркнула Юлия Купецкая.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.