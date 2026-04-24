В Орехово-Зуевском округе Подмосковья открыли зал о предприятиях

Новый зал «Предприятия: история и современность» открылся в историко-краеведческом музее Орехово-Зуевского округа. Экспозицию создали совместно с руководителями ведущих предприятий муниципалитета, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В историко-краеведческом музее Орехово-Зуевского округа начал работу зал «Предприятия: история и современность». Проект реализовали при участии руководителей крупнейших предприятий, которые помогли сформировать экспозицию и представить ключевые достижения отраслей.

Выставка выходит за рамки традиционного формата с витринами и документами. Она знакомит посетителей с индустриальным наследием территории и показывает, какие компании формируют экономику округа сегодня.

В разделе машиностроения представлены предприятия «ДМЗ», «ЛиАЗ», «Стекломаш», «Тонар», «Ирбиз Моторз». Блок «Технологии дыхания» посвящен продукции компаний «Кампо» и «Респиратор». В разделе «Химия и покрытия» отражены достижения «Метадинеа» и «Акзо Нобель Лакокраска», а направление «Искусство стекла и фарфора» представляют ГК «Гласс Декор» (КСП) и ДФЗ.

Экспозиция носит интерактивный характер. Посетители могут посидеть за рулем автобуса, примерить маску сварщика, увидеть образцы продукции и техники и почувствовать атмосферу заводского цеха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.