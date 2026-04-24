Студенты Раменского округа провели уборку у колледжа

Студенты Раменского колледжа 23 апреля провели уборку прилегающей территории в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», которая проходит с 18 апреля по 3 мая. К работе присоединились педагоги и студенческий совет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции, приуроченной к Году единства народов России, участвовали учащиеся групп 1ТМ1, 1ТМ2, 1МиР1 и 1ЭЛМ. Они собрали бытовой мусор, очистили газоны от сухой листвы и веток, привели в порядок прилегающую к колледжу территорию. В результате внешний вид учебного заведения заметно преобразился.

Студенты, проживающие в общежитии, также благоустроили спортивную площадку. Ее подготовили к летнему сезону тренировок и занятий на свежем воздухе.

В колледже отметили, что подобные инициативы формируют экологическое сознание и гражданскую ответственность молодежи. Администрация учреждения планирует и дальше поддерживать экологические проекты и расширять число их участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.