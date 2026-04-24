В Раменском автоинспекторы провели акцию по безопасности в МФЦ

Профилактическую акцию «Один щелчок спасает жизнь» провели в Раменском округе для посетителей и сотрудников центра «Мои Документы». Автоинспекторы напомнили о необходимости использования ремней безопасности и раздали памятки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции при поддержке специалистов «Рамавтодора» организовали серию встреч в МФЦ. Главной темой стала важность применения ремней безопасности в автомобиле.

Инспекторы подчеркнули, что ремень остается самым эффективным средством защиты при дорожно-транспортных происшествиях. Пристегиваться необходимо всем, кто находится в салоне, — водителю и пассажирам, в том числе на заднем сиденье и даже при коротких поездках.

Участникам акции вручили информационные брошюры и памятки. В них собраны основные правила использования удерживающих систем, рекомендации по выбору детских кресел и советы, которые помогают сформировать привычку всегда пристегиваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.