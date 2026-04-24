В Подмосковье за неделю оштрафовали 519 водителей за парковку

В Подмосковье за неделю к ответственности за неправильную парковку во дворах привлекли 519 автовладельцев. Нарушения зафиксировали по обращениям жителей через приложение «Народный инспектор», общая сумма штрафов превысила 2 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Большинство нарушений связано с размещением автомобилей на участках с зелеными насаждениями — зафиксировано свыше 340 таких случаев. Еще более 170 водителей припарковались так, что это препятствовало вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок.

Сервис «Народный инспектор» работает на базе портала «Добродел». После загрузки фото- и видеоматериалов приложение автоматически распознает государственные номера машин, фиксирует время и географические координаты съемки. При подтверждении факта нарушения автовладельцу назначают административный штраф.

Размер штрафов составляет от 1 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 10 до 15 тыс. рублей — для должностных лиц и от 30 до 100 тыс. рублей — для юридических лиц.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.