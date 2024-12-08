Bloomberg: Башар Асад пытался связаться с администрацией США

Сирийский лидер Башар Асад пытался связаться с американской администрацией и избранным президентом США, чтобы попросить о помощи в борьбе с террористами, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Асад хотел обратиться с предложением порвать связи с якобы поддерживаемыми Ираном группировками в обмен на вмешательство Запада с целью прекращения боевых действий.

Ранее Трамп заявил, что на территории Сирии в настоящее время происходит полный бардак, но он не видит поводов для того, чтобы США в него вмешивались. По мнению избранного президента Америки, конфликт в Сирии — это не американская война, и она должна закончиться как-то сама по себе.

В Дамаске толпа людей под свист, крики и аплодисменты снесли памятник отца Башара Асада. Монумент намеренно опрокинул мужчина, который предварительно на него взобрался.