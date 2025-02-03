Бганба выразил Путину соболезнования в связи с атакой ВСУ на Суджу

Глава Абхазии направил Путину телеграмму в связи с атакой ВСУ на Суджу

Исполняющий обязанности главы Абхазии Валерий Бганба направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с ударом Вооружённых сил Украины по Судже в Курской области, сообщает RT .

«От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», — указывается в тексте документа, опубликованного на официальном портале главы республики.

ВСУ 1 февраля нанесли ракетный удар по интернату в Судже, где находились мирные жители.

Губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что точных данных о количестве пострадавших при атаке нет.