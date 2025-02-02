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Хинштейн: точных данных о пострадавших при атаке на интернат в Судже нет

Точной информации о пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по интернату в Судже Курской области пока нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«В любом случае удар ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, — это преступление, которому нет прощения и нет сроков давности», — написал он.

ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области, ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины, заявили в Минобороны РФ.

Украинские военнослужащие нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже. В здании находились российские граждане (в основном пенсионеры, которые не успели покинуть город).