Бежавших в Европу чеченцев-ваххабитов обвинили в поддержке ЛГБТ*

Некоторые выходцы из Чечни, поддерживавшие сепаратизм и переехавшие в Европу, одновременно выступают и за радикальный ислам ваххабитского толка, и за запрещенное в России ЛГБТ*. Такое заявление сделал директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов в выпуске ток-шоу «Чеченская история: война и мир», отрывок которого опубликован в Telegram-канале телерадиокомпании.

По словам телеведущего, некоторые ваххабиты «не видят противоречия» в том, что публично используют флаги и так называемой Ичкерии, и движения в поддержку нетрадиционной сексуальной ориентации*. Эти люди также пропагандируют атеизм, отметил Ахмадов.

Со словами директора ЧГТРК «Грозный» согласился чеченский омбудсмен Мансур Солтаев.

«Как хорошо, что эти люди больше не живут в Чеченской Республике», — добавил уполномоченный по правам человека в регионе.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил председателя правительства республики Магомеда Даудова с получением звания генерал-лейтенанта и напомнил, что политик помог ему с «тяжелой ношей кровной мести».

* Движение признано экстремистским и запрещено в России