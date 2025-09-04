Кадыров снова заявил, что Даудов помог ему с «тяжелой ношей кровной мести»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале повторил собственные слова о том, что председатель правительства республики Магомед Даудов помог ему с «тяжелой ношей кровной мести». Чеченский лидер рассказал об этом во время поздравления соратника с присвоением ему звания генерал-лейтенанта.

«Для меня Магомед Даудов прежде всего близкий друг, брат, верный товарищ. В трудные годы он снял с моих плеч тяжелую ношу кровной мести», — написал руководитель российского региона.

Кадыров пояснил, что Даудов был главой штурмовой группы и организовал засаду «на опасного преступника», которого удалось ликвидировать. Глава Чечни воспринял этот поступок как «настоящий братский подвиг», который закрепил их дружбу.

«Присвоение звания генерал-лейтенанта Магомеду Хожахмедовичу является справедливой оценкой его труда, мужества и преданности Родине», — добавил Рамзан Кадыров, выразив признательность президенту России Владимиру Путину.

В апреле 2025 года чеченский лидер заявлял, что после смерти отца и первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова «дал кровную клятву», что накажет террористов, убивших его родителя. По словам Рамзана Кадырова, покушение на его родителя организовал террорист Сулейман Имурзаев (Хайрулла). Боевик был был уничтожен в бою с Магомедом Даудовым и его бойцами в ночь с 4 на 5 апреля 2007 года.

«С тех пор 4 апреля для меня — это день, когда с моих плеч снялась тяжелая ноша кровной мести за дорогого и любимого отца», — писал Кадыров в Telegram-канале.