«Без комментариев»: Белоусов не стал комментировать задержания военных РФ

Момент, когда журналисты попросили Белоусова как-либо прокомментировать задержания высокопоставленных военных, попал на видео. Глава Минобороны РФ не стал останавливаться для беседы с представителями прессы. Он прошел мимо, оставив прозвучавший вопрос без комментариев.

Речь идет о задержании в том числе главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о взяточничестве в особо крупном размере. В настоящее время он находится под арестом по решению суда, адвокаты пытаются оспорить этот факт.

Также задержан и арестован бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал-майор Иван Попов. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.