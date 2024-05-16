Адвокаты генерала Кузнецова не согласились с его арестом

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Защита арестованного за взятки кадровика Минобороны генерала Юрия Кузнецова подала апелляцию на решение суда о помещении под стражу военного, пишет РИА Новости .

В 235-й гарнизонный военный суд поступила жалоба защиты на арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу о взяточничестве, сообщило агентство со ссылкой на источник в суде.

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан 14 мая по подозрению во взятке в особо крупном размере.

По версии следствия, предприниматель Лева Мартиросян передал супруге военного чиновника трехэтажное здание в Краснодаре в обмен на господряды по размещению обучающихся военнослужащих российской армии.

Объект недвижимости, в котором разместили гостиницу и торговую точку, оценили в 20–30 млн рублей.