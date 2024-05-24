Экс-командующему 58-й армией Попову предъявлено обвинение в мошенничестве
Фото - © Медиасток.рф
Военное следствие предъявило бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал-майору Ивану Попову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
По словам адвоката Сергея Буйновского, Иван Попов не считает себя виновным и отрицает свою причастность к тем нарушениям закона, которые ему вменяют.
235-й Гарнизонный военный суд 17 мая арестовал генерал-майора, сейчас он в СИЗО. Адвокат заявил, что в пятницу во Втором Западном окружном военном суде будет рассмотрена жалоба на арест. Ранее СК выразил желание смягчить меру пресечения Попову и отправить его под домашний арест.
По данным следствия, в 2023 году Иванов был причастен к краже более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области. Их общая стоимость превысила 130 млн рублей.
Эти материалы должны были пойти на оборудование оборонительных сооружений на линии фронта в зоне СВО.