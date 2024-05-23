СК попросил отпустить генерала Попова под домашний арест

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СК: следствие просит о переводе генерала Попова под домашний арест

Следствие ходатайствует о переводе бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал-майора Ивана Попова под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК России.

«Данное решение принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в прошлом году Иванов имел отношение к краже более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области. Общая стоимость изделий составила свыше 130 млн рублей.

Данные материалы были предназначены для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта в зоне специальной военной операции. При этом экс-командующий 58-й армией вину не признал.

Генерал-майор Иван Попов принимал участие в СВО на различных ее участках, в том числе в должности командующего 58-й армией.