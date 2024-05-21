Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова подозревают в мошенничестве

Бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майор Ивана Попова заключили под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах отметили, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривали в 235-м Гарнизонном военном суде. Других подробностей деле не приводят.

Военный суд подтвердил арест Попова. Адвокат Сергей Буйновский сообщил, что защита обжаловала заключение под стражу.

Попов принимал участие в СВО на различных ее участках, в том числе в должности командующего 58-й армией.