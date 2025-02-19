Белый дом счел бесполезными инвестиции в Украину

США зря потратили на поддержку Украины 350 млрд долларов, ничего не получив взамен, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго.

«Европа выделила на порядок меньше (средств на нужды Украины — ред.), но при этом ее деньги обеспечены, а США не получат ничего взамен», — цитирует Трампа ТАСС со ссылкой на публикацию в соцсети TRUTH Social.

Ранее Вашингтон предлагал Киеву сделку, касающуюся разработки украинских месторождений и использования иных активов. Однако документ не был подписан из-за «отсутствия гарантий безопасности» для Украины.

После этого Белый дом обвинил Зеленского в диктатуре и призвал к проведению выборов в стране.