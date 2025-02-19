Белый дом счел бесполезными инвестиции в Украину

Трамп: США зря потратили на поддержку Украины 350 млрд долларов
Политика

США зря потратили на поддержку Украины 350 млрд долларов, ничего не получив взамен, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго.

«Европа выделила на порядок меньше (средств на нужды Украины — ред.), но при этом ее деньги обеспечены, а США не получат ничего взамен», — цитирует Трампа ТАСС со ссылкой на публикацию в соцсети TRUTH Social.

Ранее Вашингтон предлагал Киеву сделку, касающуюся разработки украинских месторождений и использования иных активов. Однако документ не был подписан из-за «отсутствия гарантий безопасности» для Украины.

После этого Белый дом обвинил Зеленского в диктатуре и призвал к проведению выборов в стране.