Сегодня ситуация на Украине выглядит более чем плачевно. Если не брать во внимание потерю наиболее богатых ископаемыми территорий, то Киев находится в экономической агонии. Закредитованность на столетие вперед и уже существующие финансовые обязательства неминуемо приведут страну к долгосрочному упадку, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

По словам эксперта, в таких условиях согласие президента Украины Владимира Зеленского на передачу ценных ископаемых США является молчаливым согласием с тем, что благосостояние страны разменивается на сомнительные обещания поддержки слабеющего режима.

«Второе пришествие» Дональда Трампа во власть в Штатах ознаменовало собой возвращение рыночных механизмов в большую политику. В преддверии возможных переговоров с Россией по украинскому конфликту новая администрация Белого дома решила провести комплексный аудит уже потраченных затрат и соотнести их с «отдачей» «на местах».

«Судя по последним заявлениям, результаты проверки оказались неутешительными. В результате и появилось требование возместить колоссальные траты в размере 300 млрд долларов на поддержание жизнеспособности киевского режима», — отметил Киселев.

С давних пор окраина Российской Империи считалась ее житницей. Украинская земля обладает также стратегическими запасами полезных ископаемых в виде редкоземельных материалов, стоимость которых сегодня оценивается в триллионы долларов. Однако за 30 лет существования украинское государство не продвинулось в разработке месторождений и привлечении инвесторов, что оставило отрасль в зачаточном состоянии. Утрата суверенитета, выраженная также в бесконтрольной выдаче концессий иностранным инвесторам, усугубила положение дел.