Белый дом не ждет решений по ударам ВСУ по РФ после встречи Байдена и Стармера

Белый дом не ждет решений по поводу применение со стороны Украины западных дальнобойных ракет вглубь РФ по итогам переговоров президента США Джо Байдена и британского премьер-министра Кира Стармера, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не ожидаю, что будут какие-либо объявления по этому вопросу по итогам встречи. Изменения в политике нет», — сказала она.

Ранее представитель руководства одной из западных стран заявил, что британские ракеты Storm Shadow не помогут Киеву изменить стратегическую ситуацию в конфликте на Украине,

Военные аналитики считают, что, скорее всего, Байден даст Киеву разрешение использовать дальнобойное оружие по российским целям, если только не прислушается к словам президента России Владимира Путина. Российский лидер уверен, что на самом деле речь идет не о том, чтобы разрешать или нет наносить Киеву удары западным оружием, а о том, окажутся ли страны НАТО напрямую втянуты в военный конфликт или нет.