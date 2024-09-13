Представитель руководства одной из западных стран заявил, что британские ракеты Storm Shadow не помогут Киеву изменить стратегическую ситуацию в конфликте на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

Как пишет издание, самолеты с российских аэродромов, которые Украина считает одной из основных целей, перемещены за пределы радиуса действия Storm Shadow и ATACAMS. Кроме того, запасов Storm Shadow не так много, также как и его французского аналога SCALP-EG.

Обе ракеты Storm Shadow и SCALP-EG являются довольно опасным и разрушительным оружием. Во время контакта с целью, первая боеголовка снаряда пробивает отверстие, а вторая — проникает в него и уничтожает его.

Военные аналитики считают, что, скорее всего, Байден даст Киеву разрешение использовать дальнобойное оружие по российским целям, если только не прислушается к словам президента России Владимира Путина. Российский лидер уверен, что на самом деле речь идет не о том, чтобы разрешать или нет наносить Киеву удары западным оружием, а о том, окажутся ли страны НАТО напрямую втянуты в военный конфликт или нет.