сегодня в 20:25

Белоусов: США хотят разместить в Европе ракеты со временем подлета к РФ 7 минут

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Соединенные Штаты планируют разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) ракеты, подлетное время которых от Германии до центральной России составит всего 6-7 минут, сообщает РИА Новости .

Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с постоянным членами Совета безопасности РФ.

«На вооружение Соединенных Штатов, армии США, в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тыс. км», — сказал Белоусов на совещании.

Глава Минобороны добавил, что затем Белый дом рассматривает возможность развертывание Dark Eagle на территории Европы и АТР. Время подлета ракеты с территории Германии до целей в центральной части РФ составит около 6–7 минут.

Ранее Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда после заявлений американского лидера Дональда Трампа о ядерных испытаниях.

