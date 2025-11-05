США провели учебный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III без боезаряда

Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боезаряда после заявлений американского лидера Дональда Трампа о ядерных испытаниях, сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон.

29 октября глава Белого дома заявил о своем решении возобновить испытания, которые будут проводиться в субкритическом формате без реальных ядерных взрывов. США не проводили ядерных испытаний с 1992 года.

«Командование глобальных ударов ВВС США сообщает, что в рамках плановых проверок исправности (ракет – ред.) было проведено очередное испытание МБР Minuteman III без боезаряда из Калифорнии. Ракета упала вблизи Маршалловых островов», — написал журналист в соцсети Х.

На данный момент официальные заявления на сайтах военной базы Ванденберг и командования, которое управляет двумя компонентами американской ядерной триады, пока не обнародованы.

Ранее глава комитета по разведке сената США Том Коттон заявил, что решение президента Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний направлено в том числе на демонстрацию решимости страны по сдерживанию России и Китая.

