В США рассказали подробности решения о ядерных испытаниях

Глава комитета по разведке сената США Том Коттон заявил, что решение американского президента Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний направлено в том числе на демонстрацию решимости страны по сдерживанию России и Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Мы не будем сидеть сложа руки, пока они проводят подобные испытания. Мы не подставим другую щеку. Мы сделаем все необходимое, чтобы наши военные были более чем способны быть с ними наравне», — отметил он.

Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social о намерении начать ядерные испытания «на равных основаниях» с другими странами, что вызвало критику экспертов и опасения международного сообщества.

В частности, военный специалист Юрий Кнутов заявил, что последние испытания ядерного оружия в США могли стать реакцией на недавнюю демонстрацию Россией ее мощи и способны спровоцировать другие страны.

