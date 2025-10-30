«Могут спровоцировать»: эксперт оценил ядерные испытания США

Военный специалист Юрий Кнутов заявил, что последние испытания ядерного оружия в США могли стать реакцией на недавнюю демонстрацию Россией ее мощи и способны спровоцировать другие страны, сообщает RT .

«Раньше для того, чтобы проверить стабильность плутония, проводили ядерные испытания. Сейчас это пытаются решать с помощью суперкомпьютера. Новые ядерные боеголовки проверяют на работоспособность как раз именно с помощью суперкомпьютеров. Но натурные испытания, конечно, надежнее», — сказал эксперт.

По его словам, обнародование информации о «Буревестнике» и «Посейдоне» произвело фурор на международной арене, явно обозначив отставание американской стороны. В ответ на демонстрацию передовых российских разработок США предприняли контрмеры.

Однако, по мнению Кнутова, данное решение представляется не вполне продуманным.

