Байден запутался в словах, пытаясь сформулировать критику в адрес Путина

Уходящий с поста президента США Джо Байден запутался в описании телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Он произнес набор бессвязных слов, сообщает РИА Новости .

«Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы», — заявил он.

Байден не смог также рассказать, когда мог состояться его разговор с Путиным.

Ранее президент США Джо Байден выступил с прощальной речью. Во время монолога уходящий американский глава заявил о необходимости изменить Конституцию и лишить президентов иммунитета от наказания.