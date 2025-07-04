Как начать торговать криптовалютой в России в 2025 году: пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция по торговле криптовалютой для россиян в 2025 году

Как инвестору из России начать торговать криптовалютами, на что обратить внимание при выборе криптобиржи и как избежать лишних рисков, читайте в материале РИАМО.

Законно ли россиянам торговать криптовалютой в 2025 году Фото - © Unsplash.com В России запрещено оплачивать товары и услуги с помощью криптовалют. Но покупать и продавать криптовалюты обычным гражданам не запрещено. Оборот криптоактивов в России регулируется: федеральным законом № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», вступившим в силу в январе 2021 года;

налоговым законодательством, обязывающим декларировать доходы от операций с криптовалютами и уплачивать налог на прибыль физических лиц (НДФЛ). Чиновники и другие особые категории лиц, а также члены их семей обязаны отчитываться о принадлежащих им цифровых финансовых активах, а владеть криптовалютами им и вовсе запрещено согласно информационному письму Минтруда России № 18-2/10/В-12085 от 16 декабря 2020 года. На российских биржах торговля криптовалютами представлена только через производные инструменты. Например, с июня 2025 года на Московской бирже стартовали торги расчетными фьючерсами на акции биткойн‑ETF — iShares Bitcoin Trust (тикер IBIT) от BlackRock. Однако они доступны исключительно квалифицированным инвесторам — для их приобретения необходимо подтвердить соответствующий статус через брокера. Таким образом, для большинства частных лиц прямой выход на рынок криптовалют в России возможен только через зарубежные платформы.

Выбор биржи Фото - © Unsplash.com Для торговли криптовалютами российские трейдеры чаще всего используют международные криптобиржи, зарегистрированные вне территории России. Вот наиболее популярные у пользователей из России площадки: Bybit — удобный интерфейс, поддержка фьючерсов и копитрейдинга, но в феврале 2025 года пережила хакерскую атаку, в результате которой были украдены 1,4 миллиарда долларов. OKX — одна из крупнейших бирж с широкой экосистемой, но без P2P по рублю. Bitget — популярна благодаря копитрейдингу, боту для автоторговли и обучающему разделу. HTX — есть рублевые пары на P2P и русскоязычная поддержка. MEXC — низкие комиссии и огромный выбор монет (до 2800), но бывают жалобы на ликвидность и политику блокировок. Каждая из перечисленных бирж имеет свои особенности. При выборе обратите внимание на следующее: ликвидность — насколько быстро и по рыночной цене исполняются ордера;

комиссии и условия участия в VIP-программе — важно учитывать размер комиссий и возможности их снижения;

ассортимент монет — чем шире выбор криптовалют, тем больше возможностей для торговли и инвестиций;

наличие P2P-платформы с поддержкой рубля и удобные способы пополнения и вывода средств;

удобство интерфейса и наличие русскоязычной поддержки — особенно важно для новичков;

надежность и безопасность — репутация биржи, защита аккаунта, страхование и история инцидентов. «Перед тем как доверять бирже свои средства, важно изучить ее репутацию и историю технических инцидентов — взломов, технических сбоев. В принципе сбои бывают у многих, но важно, как именно биржа решала эти ситуации: возмещала ли ущерб пользователям, шла ли на контакт и как быстро восстанавливала работу», — обращает внимание CEO Technobit Александр Пересичан.

Регистрация и верификация аккаунта Фото - © Unsplash.com Для полноценного использования большинства криптобирж необходимо пройти процедуру регистрации и последующей идентификации личности (KYC — know your customer). Шаги регистрации: Зайдите на сайт выбранной вами биржи. Найдите кнопку «Зарегистрироваться» и заполните форму регистрации. Введите ваш электронный адрес и создайте надежный пароль. Обязательно подтвердите электронную почту и телефон, следуя инструкции. Загрузите фотографию паспорта или другого документа, удостоверяющего вашу личность. Сделайте селфи с подтверждающим документом в руках. Проверка документов занимает до получаса, но может продлиться и дольше. После прохождения верификации пользователю открывается доступ к основным услугам криптобиржи, в том числе P2P-рынку, если таковой предусмотрен на площадке, и возможности не только пополнять счет, но и выводить средства.

Пополнение счета Фото - © Unsplash.com После успешной регистрации и завершения процедуры верификации можно приступать к пополнению счета и началу торговли. Большинство криптобирж предоставляют несколько способов пополнения счета, но из-за особенностей законодательства в России и из-за ухода платежных систем Visa и Mastercard для российских пользователей недоступны возможности пополнения баланса с помощью банковского перевода или покупки крипты с помощью карты российского банка. Наиболее популярные способы пополнения баланса предполагают две опции: P2P-площадка самой биржи — покупка криптовалюты напрямую у других пользователей;

сторонние обменники — покупка крипты через обменники (выбрать подходящий можно на агрегаторе BestChange) и перевод ее на биржу. P2P с поддержкой рубля есть у Bitget, Bybit, HTX. Там можно купить USDT, BTC, ETH и несколько популярных альткоинов. Наиболее ликвиден рынок USDT — его проще всего купить и использовать для торговли. «Покупка криптовалюты через P2P на криптобиржах несет меньше рисков, чем приобретение монет через обменники. P2P-платформы на крупных биржах работают с использованием эскроу-сервисов — это означает, что криптовалюта блокируется на счете продавца до тех пор, пока покупатель не подтвердит оплату», — отмечает главный аналитик Bitget Research Райан Ли. Если возникает спор, биржа выступает арбитром и может вернуть средства пострадавшей стороне. Также у продавцов есть рейтинг и история сделок — это помогает выбрать надежного контрагента.

Начало торговли Фото - © Unsplash.com После пополнения баланса можно начинать торговать. У многих бирж есть демо-режим для знакомства с функционалом биржи. Например, на OKX можно научиться торговать и на споте, и на фьючерсах — и все в безопасном демо-режиме, то есть не рискуя собственными средствами. Прежде чем начинать торговать, необходимо познакомиться с различными стратегиями, узнать больше о криптовалютах, выбрать те активы, которые кажутся наиболее перспективными. В этом поможет образовательная платформа Bitget Academy. После знакомства с миром криптовалют и основами трейдинга можно переходить к реальной торговле. Первые шаги следует совершить на спотовом рынке. Здесь вы покупаете и продаете реальные монеты без использования кредитного плеча, что снижает риски. Спотовая торговля помогает лучше понять поведение рынка и отработать базовые навыки. Когда почувствуете уверенность, можно пробовать более сложные инструменты — маржинальную торговлю и фьючерсы, которые дают больше возможностей, но требуют осторожности. Фьючерсная торговля — это сделки с контрактами на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее оговоренной цене. Такие контракты позволяют использовать кредитное плечо, то есть торговать суммами, превышающими ваш баланс. Это дает возможность увеличить прибыль, но одновременно повышает и риск больших потерь. Из‑за высокой волатильности криптовалют и сложностей в управлении позициями фьючерсы считаются более опасным инструментом, особенно для новичков. Поэтому с ними стоит работать только после тщательного изучения и получения опыта торгов на споте.

Торговля с умом Криптобиржи предоставляют разные инструменты, которые делают торговлю проще и эффективнее. Вот основные из них: Инструменты управления рисками Уведомления о важных изменениях, стоп-ордера и лимитные ордера помогают контролировать потери и защищать прибыль. Копитрейдинг Позволяет автоматически повторять сделки опытных трейдеров. Это отличный способ получать прибыль, даже если вы не умеете сами строить графики или анализировать рынок. Торговые боты Автоматические программы, которые следуют заданным стратегиям и торгуют без вашего постоянного участия. Боты помогают быстро реагировать на изменения рынка и минимизируют эмоциональные ошибки. Готовые торговые стратегии и шаблоны Многие биржи предлагают заранее настроенные стратегии, которые можно применить сразу или настроить под себя. Используйте эти возможности, чтобы сделать торговлю более осознанной и безопасной. Главное — учиться и не торопиться с большими вложениями.