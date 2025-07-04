«Вы кто такие?»: мигранты живут в квартирах дольщиков в подмосковном ЖК

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СК Подмосковья возбудил дело по факту проживания мигрантов в ЖК «Пятницкие луга»

В Сети снова активно освещается тема нарушения прав граждан, которые купили квартиры в ЖК «Пятницкие луга» в Подмосковье. В несданных помещениях до сих пор живут мигранты, хотя срок передачи квартир собственникам истек еще осенью 2024 года, сообщает Информационный центр СК РФ .

Следственные органы СК РФ по Московской области вынесли постановление о возбуждении уголовного дела. Ранее оно было отменено заместителем прокурора города Химки.

Теперь же в рамках вновь возбужденного дела планируется личный прием собственников квартир, чьи права нарушаются. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Исполнение поручения контролирует центральное ведомство.

Ранее в ЖК «Пятницкие Луга» началось заселение корпуса № 1.1 для 926 семей. Первыми ключи получат жители секции 3. Заселение будет открываться посекционно. Девелопер группа «Самолет» возводит объект в городском округе Химки.