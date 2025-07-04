«Вы кто такие?»: мигранты живут в квартирах дольщиков в подмосковном ЖК
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В Сети снова активно освещается тема нарушения прав граждан, которые купили квартиры в ЖК «Пятницкие луга» в Подмосковье. В несданных помещениях до сих пор живут мигранты, хотя срок передачи квартир собственникам истек еще осенью 2024 года, сообщает Информационный центр СК РФ.
Следственные органы СК РФ по Московской области вынесли постановление о возбуждении уголовного дела. Ранее оно было отменено заместителем прокурора города Химки.
Теперь же в рамках вновь возбужденного дела планируется личный прием собственников квартир, чьи права нарушаются. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Исполнение поручения контролирует центральное ведомство.
Ранее в ЖК «Пятницкие Луга» началось заселение корпуса № 1.1 для 926 семей. Первыми ключи получат жители секции 3. Заселение будет открываться посекционно. Девелопер группа «Самолет» возводит объект в городском округе Химки.