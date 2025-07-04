сегодня в 12:09

Маскировочные сети передали в зону СВО из Балашихи

Шесть маскировочных сетей передали бойцам 135-го полка противовоздушной обороны, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении. Помощь организована при участии председателя совета депутатов городского округа Балашиха Геннадия Попова и депутата совета депутатов Марины Жировой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета

Инициатором акции выступила председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель движения «Волонтеры Подмосковья в Балашихе» Елена Жарова. Поводом к передаче помощи стало обращение супруги погибшего участника СВО.

«Эти жизненно важные для фронта сети сети сплели „Сетевые пчелки Балашихи“. Их кропотливая работа буквально спасает жизни наших бойцов, укрывая технику и позиции от вражеских дронов», — сказал Геннадий Попов.

Маскировочные сети, изготовленные вручную, помогают скрывать военную технику и позиции, защищая личный состав от воздушной разведки и ударов. Поддержка со стороны волонтеров и жителей округа остается важнейшей составляющей тылового фронта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.