Байден во время прощальной речи призвал лишить президентов иммунитета

Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью. Во время монолога уходящий американский глава заявил о необходимости изменить Конституцию и лишить президентов иммунитета от наказания, сообщает РИА Новости .

«Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищен от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту», — заявил Байден.

20 января состоится инаугурация избранного американского президента Дональда Трампа. В связи с этим Байден выступил с прощальной речью, которую транслировали все ведущие телеканалы США.

Также уходящий президент коснулся темы коррупции в стране. По его словам, одной из первостепенных задач сейчас является «избавление от скрытого финансирования избирательных кампаний».

Более того, в своем обращении Байден неожиданно заявил, что США укрепили НАТО. Из достижений своей администрации он также назвал свободу Украины.