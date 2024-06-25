Президент США Джо Байден планирует де-факто снять запрет на присутствие военных подрядчиков на территории Украины. При этом он выразил уверенность, что Вашингтон не отправит свои войска в эту страну, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

«Администрация Байдена движется к отмене фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков в Украине. Но это решение еще обсуждается, так как не получило окончательного одобрения от Байдена», — рассказал американский чиновник на правах анонимности.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден втягивает Америку в Третью мировую войну.

Трамп подчеркнул, что в прошлом у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, после переизбрания на пост президента он сможет завершить украинский конфликт еще до инаугурации.